Una ONG manresana ajuda un orfenat a Mauritània

Arxiu particular

Una imatge de les obres, que s´han hagut d´aturar Arxiu particular

L´ONG manresana Un lápiz, un dibujo impulsa un projecte per fer sostenible econòmicament un petit orfenat a Mauritània construïnt habitatge que pugui ser llogat per a turisme solidari o voluntariat. També una escola d'oficis

Els diners contribuiran al funcionament de l´orfenat, però les obres es troben aturades per manca de recursos econòmics.

L´ONG desenvolupa projectes des del 2013 per als infants de l´orfenat Nourricerie Aichetou Diallo, de la ciutat de Nouadhibou.

Segons explica Josep Antoni Fernández, cofundador i tresorer, el projecte Colibrí està pensat per dotar d´autonomía l´orfenat, ja que des de la seva creació depén de les aportacions que arriben en forma de donatius o de la caritat que poden recollir.

«Nosaltres volem donar un pas mes endavant i col·laborem per tal de que puguin gestionar amb recursos propis les seves vides i el funcionament de l´orfenat», diu Fernández, que afegeix que calen més recursos per tirar endavant les obres del Projecte Colibrí «que ara mateix tenim parades» fins a recollir els diners necessaris.

3.500 quilòmetres

El 2015, els membres de l´ONG de Manresa Un lápiz, un dibujo van fer un recorregut de 3.500 quilòmetres que els va portar fins a la ciutat de Nouadhibou, situada a Mauritània, amb l´objectiu de portar material escolar per als joves de l'orfenat Nourricerie Aichetou Diallo.

Ja feia anys que treballava i desenvolupava projectes per als infants d´aquest centre. Aquell any van tornar a recollir material escolar per als joves que viuen a l´orfenat de Mauritània. A part de rebre l´ajut de persones, també els van cedir material diverses empreses que els van ajudar a fer realitat el projecte. Es van arribar a recollir fins a 900 quilos de material escolar. A més van dur joguines i roba que els havia donat gent anònima.

Fer el recorregut no va ser fàcil, l´itinerari tenia 3.500 quilòmetres per travessar tota la península, el Marroc i tot el Sàhara Occidental fins arribar a Mauritània. El viatge es va fer amb cotxes que cedits solidàriament i que un taller de Santa Maria d´Oló i un altre de Sant Joan de Vilatorrada van posar a punt de forma gratuïta. La intenció era, un cop allà, vendre els cotxes per ajudar econòmicament aquest orfenat.

La caravana es va finançar per donatius de gent del carrer perquè l'entitat no accepta diners d'entitats bancàries o de la administració pública perquè els considerem en gran part culpables de la situació de milions de nens arreu del món. Llavors es va començar a madurar construir un alberg al costat de l´orfenat.