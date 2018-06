Althaia rep el 'nivell or' per part de la Xarxa Internacional d'Hospitals Sense Fum

Imatge d´arxiu d´una acció dels Pallapupes-Pallassos d´Hospital a l´exterior de l´Hospital Sant Joan de Déu per avisar els fumadors que no es pot fumar a fora de tot el recinte hospitalari

Imatge d´arxiu d´una acció dels Pallapupes-Pallassos d´Hospital a l´exterior de l´Hospital Sant Joan de Déu per avisar els fumadors que no es pot fumar a fora de tot el recinte hospitalari Arxiu/Gemma Camps

Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, i l´Hospital Benito Menni CASM de Sant Boi de Llobregat, han estat reconeguts amb el ´nivell or´ de la Xarxa Internacional d´Hospitals Sense Fum (GNTH, Global Network for Tobacco Free Healthcare Services). L´entrega d´aquest guardó es farà aquest dimecres dia 6 de juny, a la ciutat de Bolònia, en el marc del ´Gold Forum event´, durant la 26a Conferència Internacional de la Xarxa d´Hospitals Promotors de la Salut (HPH).

A més dels dos hospitals catalans, també rebran la màxima distinció un centre austríac, tres taiwanesos, un nord-americà i cinc centres de la comunitat autònoma andalusa. Per altra banda renovaran aquesta acreditació un centre taiwanès, un de sud-coreà i un d´alemany.

Aquesta és la màxima distinció atorgada internacionalment a aquells centres sanitaris que han demostrat importants avenços en les polítiques de control del tabac i que representen un exemple per a la resta d´organitzacions en la lluita contra el tabaquisme.

Els dos hospitals catalans s´adhereixen als 39 hospitals d´arreu del món acreditats amb l´OR internacional.

Un procés de selecció molt estricte



Per assolir el ´nivell or´ els hospitals han de mostrar la implantació de polítiques de control del tabaquisme d´acord amb els exigents estàndards de la Global Network. Les sol·licituds són avaluades per un jurat internacional que té en compte, entre d´altres:

- L´oferta de formació en deshabituació tabàquica a tots els professionals de la salut de l´hospital.

- L´oferta d´assessorament i ajuda per deixar de fumar tant a pacients com a professionals.

- El compliment total de la política de recinte sense tabac (espais interiors i exteriors) que protegeixi tant a professionals com a pacients del fum ambiental del tabac.



La Xarxa Catalana d´Hospitals Sense Fum

La Xarxa Catalana d´Hospitals sense Fum es va crear l´any 1999. Coordinada i promoguda per l´ICO, és d´adscripció voluntària. La finalitat és fomentar canvis organitzatius que afavoreixin unes institucions sanitàries lliures de fum. Des de l´any 2004 la Xarxa compta amb el finançament del Departament de Salut. Gràcies a aquest suport en els últims anys hi hagut un augment progressiu de centres que s´hi han adherit. Actualment en formen part 83 hospitals, en la seva majoria centres sanitaris del sistema públic SISCAT. Nou d´aquests hospitals han rebut l´acreditació OR en edicions anteriors.