El bus urbà recupera 250.000 viatgers a Manresa en 3 anys i s'acosta als 2 milions

El bus urbà de Manresa remunta. L'any 2017 va ser utilitzat per 1.921.893 viatgers amb el 4,7% d'increment en relació amb els 1.836.062 registrats l'any anterior. Una altra xifra interessant és que en comparació dels 1.673.736 viatgers del 2014, l'any passat el van fer servir 248.157 usuaris més.

La utilització remunta de mica en mica des del 2014. L'any 2015 el van fer servir 1.740.101 viatgers; el 2016, 1.836.062 i el 2017, 1.921.893. Així que cada any des que la utilització va tocar fons la demanda ha anat recuperant gruix.

Però cal tenir en compte que el bus urbà de Manresa va arribar a ser utilitzat per gairebé 2.250.000 viatgers el 2008. Així que l'impacte de la crisi es va traduir en una davallada de gairebé 600.000 viatgers, concretament 572.821 si posem de costat les dades d'utilització de l'any 2008 i les del 2014.

Cada any després del 2008 i inclòs el 2014 la xifra d'utilització s'aprimava com queda descrit en el gràfic que il·lustra aquesta pàgina. El 2014 va ser punt d'inflexió i, com ja s'ha dit, el 2015, 2016 i 2017 la utilització ha pujat.

Ara queda esperar que es mantingui aquesta remuntada i s'arribi a igualar o, fins i tot, superar els 2.246.557 viatgers del 2008.

S'havia perdut el 25%



Més dades, en els dos darrers anys s'ha incrementat el 9,5% el nombre de viatgers. Això és un clar indicador de la potència de la recuperació, ja que si bé es va perdre un 25% de viatgers en 6 anys se n'ha recuperat el 10% en 2 anys.

Pel que fa a la utilització de les línies del servei de bus urbà de Manresa, la L8, amb 707.438 viatgers anuals, té el 37% del total de viatgers. L'increment acumulat en els darrers tres anys és del 24,5%.

La línia és la Perimetral-Estacions que no passa pel centre sinó que realitza un recorregut de conurbació amb parades a punts estratègics com la Renfe, l'estació d'autobusos-FGC, centres sanitaris i educatius.

La L1 ha tingut un increment del 6,3% i ja supera els 500.000 usuaris anuals. La L2 ha incrementat el 4,5%, arribant als 397.916 usuaris.

Amb més viatgers és més fàcil augmentar els ingressos per la venda de bitllets. Igual que la utilització del bus urbà de Manresa, l'ingrés per venda de bitllets va arribar al nivell més baix dels dar-rers deu anys el 2014, quan es van ingressar per aquest concepte 964.064 euros, 225.000 euros menys que el 2009.

El 2015, 2016 i 2017 l'entrada de diners cada any ha estat superior a l'anterior i l'any passat va ser de 1.143.942 euros, 180.000 euros més que el 2014. No arriba al màxim del 2009, però té una clara tendència a l'alça.

Reducció del dèficit

I amb més viatgers i més ingressos per venda de bitllets s'obre el camí a la reducció del dèficit del servei. El bus urbà té un dèficit important perquè no es gestiona amb criteris purament econòmics sinó de servei a la comunitat.

Cal dir que el 2017 va ser el cinquè any consecutiu de reducció del dèficit, que va tocar sostre l'any 2012 amb més de dos milions d'euros i que des d'aquell moment cada any n'ha tingut menys que l'anterior, fins a arribar a l'any passat que va ser d'1,6 milions. Un factor negatiu seria el repunt en el cost del servei després de 4 anys a la baixa.