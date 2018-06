Un centenar de refugiats sirians a Europa arribaran a Manresa pel Camí Ignasià

La iniciativa Camins d'Hospitalitat dels jesuïtes convoca caminades amb persones migrants i refugiades per promoure l'acollida a la nostra societat. Entre el 12 i el 16 de juny, un centenar de refugiats i refugiades de Síria a diversos països europeus recorreran alguns trams del Camí Ignasià entre Lleida i Manresa. En concret, el dissabte 15 de juny caminaran de Montserrat a Manresa on visitaran la Cova de Sant Ignasi i assistiran a un sopar i a una festa intercultural.

La campanya impulsada pel Sector Social dels Jesuïtes ha posat en marxa la iniciativa de mobilització Camins d'Hospitalitat. Consisteix en diverses rutes a peu que tindran lloc durant el mes de juny a diversos llocs. En elles es convida a caminar al costat de persones migrants i refugiades, com a espai de trobada i com a forma de reivindicar una societat que treballi per l'acollida i la inclusió.

Aquesta iniciativa pren com a referent el treball del jesuïta Frans van der Lugt assassinat a Homs l'any 2014. Durant anys, aquest religiós va organitzar a Síria marxes per la pau i la reconciliació, amb les diferents comunitats de la ciutat. El seu objectiu era afavorir l'encontre i el diàleg, convençut que caminar junts és un aprenentatge per la convivència.

Algunes de les persones que van participar en aquestes caminades, ara refugiades a Alemanya i altres països europeus, segueixen organitzant un cop l'any rutes per Europa en memòria seva i per la pau, perquè els camins ajuden a sanar les ferides produïdes per la persecució i la violència i ajuden a fer visible la situació de les persones migrants forçoses i refugiades. És una activitat oberta i comunitària que compta amb el suport del Servei Jesuïta als Refugiats d'Alemanya i dels Jesuïtes alemanys.



De Lleida a Manresa, recorrent diversos trams de la ruta ignasiana

En aquesta ocasió, vindran a caminar per diversos trams del Camí Ignasià al País Basc, Navarra i Catalunya. Seran un centenar de refugiats i refugiades que provenen de diversos països europeus i conviden tothom qui vulgui a afegir-se a la marxa per tal de compartir junts ruta, experiència, i els seus relats de vida. Cada dia, en arribar al final del trajecte, participen en activitats d'intercanvi cultural a les poblacions que els acullen. Els Jesuïtes a Catalunya acompanyarem aquesta activitat i animem tothom a sumar-s'hi.

Però aquesta no és l'única marxa. Hi ha altres caminades a diferents ciutats. Es pot participar a la iniciativa Camins d'Hospitalitat, ja sigui sumant-se a algunes de les rutes que s'organitzen o realitzant-ne de pròpies i indicant el nombre de quilòmetres i persones que han participat.