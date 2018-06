El dipòsit controlat de residus que s'utilitza actualment a l'abocador de Bufalvent de Manresa es va obrir l'any 1999 i, des d'aleshores, s'ha anat treballant per zones, s'ha omplert un espai i s'ha clausurat quan ja era ple i se n'ha obert un altre. En aquests gairebé vint anys d'història, l'abocador ha emmagatzemat 1,5 milions de tones de residus.

Tenint en compte que cada tona d'escombraries ocupa, en un abocador, aproximadament un metre cúbic i que el llac de l'Agulla té una capacitat mitjana de 200.000 metres cúbics es pot calcular que a l'abocador de Bufalvent hi ha l'equivalent a set llacs i mig de l'Agulla de residus.

Imaginar aquest volum hauria de fer recapacitar sobre el fet que les 1,5 milions de tones de residus són una xifra que podria ser molt més baixa si tothom separés bé a casa els residus per ser reciclats i anessin a parar al lloc on els pertoca.

Cal recordar que al Parc Ambiental de Bufalvent, a banda de l'abocador (dipòsit controlat de residus), hi ha la planta de compostatge, les plantes de transferència, la planta de lixiviats, les oficines. Quan es parla de l'abocador es parla només del dipòsit, que és on van a parar els residus que ja no es poden reciclar ni valoritzar, però això és només una petita part de totes les instal·lacions que hi ha al Parc Ambiental de Bufalvent.