Lliurament de tretze treballs de recerca a la Biblioteca del Casino

Aquest migdia s´ha dut a terme, a la sala d´actes del Centre Cultural el Casino, l´acte de lliurament dels treballs de recerca per part de l´alumnat de 2n de batxillerat del Bages i el Moianès. En total, s´han lliurat 13 treballs de recerca de 16 alumnes i que representen 10 centres educatius.

L´acte de lliurament ha comptat amb la presència de la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo; de la directora de la Biblioteca del Casino, Teresa Tort; i del representant del Centre de Recursos Pedagògics del Bages, Carles Llussà, a més de l´alumnat i el seu professorat.

Carles Llussà ha afirmat que la idea de fer un acte amb aquestes característiques és per dinamitzar el llibre on es recullen els diferents treballs i per donar a conèixer que els instituts no solament són centres educatius per anar a estudiar, sinó que tenen la finalitat de contribuir a la formació vital, tant des del punt de vista acadèmic com professional, de tots els estudiants. A més, ha remarcat el suport dels professors als seus alumnes en el moment d´escollir la temàtica del treball, ja que és fonamental que els pugui aportar nous coneixements i, sobretot, que els interessi el tema triat.

Teresa Tort ha explicat que aquesta selecció de treballs formarà part de la secció local de la Biblioteca del Casino perquè aporten una sèrie d´informacions importants, tant a nivell local com comarcal. A més, ha afegit que és essencial que s´utilitzin els diversos recursos que la biblioteca pot aportar, com els llibres, les enciclopèdies o els materials audiovisuals.

Al seu torn, la regidora de cultura, Anna Crespo, ha volgut agrair la tasca que fan els docents i els estudiants i ha afegit que, amb aquest tipus de treballs, es posa en valor diferents aspectes del nostre patrimoni.

En l´edició d´enguany s´han presentat un total de 851 treballs de recerca, que es recullen en el llibre Treballs de recerca d´alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès. Curs 2017-2018.

Els treballs que s´han lliurat, així com els autors i els centres educatius, són els següents:

- Biografia d´Anna Soler i Daniel, d´Andreu Torres Vilà (Escola Diocesana, de Navàs)

- El modernisme. La ruta modernista a Manresa, de Mical Juliana Claros Franco i Yobana Patríca Vásquez Campillo (Institut Guillem Catà, de Manresa)

- Com va viure la gent gran el franquisme?, de Josep Lladó Hernández (Institut Mig-Món, de Súria)

- El canvi climàtic i el seu efecte al Bages, d´Adam Jané Izquierdo (Intitut Mig-Món, de Súria)

- Què fan els antics alumnes del centre?, de Mireia Martín Sánchez (Institut Mig-Món, de Súria)

- Mètodes per regenerar un bosc cremat, de Guim Alberch i Calm (Institut Moianès, de Moià)

- Per què jo? La pobresa infantil al Bages, de Gemma Capellas Sánchez (La Joviat, de Manresa)

- La vida a Santpedor a la segona meitat del s.XX, d´Andrea Arcos Perarnau i Míriam Ramírez Mansilla (Institut d´Auro, de Santpedor)

- Benvinguts refugiats? La crisi dels refugiats i la seva situació a Manresa, de Laura Puga Duocastella (Institut Lacetània, de Manresa)

- Anàlisi d´una empresa familiar de productes làctics: Cal Carlot, de Marc Garbutt Rovira (Institut Quercus, de Sant Joan de Vilatorrada)

- Adaptació de l´art al Bages i al Moianès a les noves tecnologies, de Maria Rovira Gordillo i Laura Gámez Puerta (Institut Lluís de Peguera, de Manresa)

- Jardins verticals, de Gemma Junyent Llopart (Institut Pius Font i Quer, de Manresa)

- Torcidos Ibéricos, S.A., de Paula Gutiérrez Mayordomo (Institut Pius Font i Quer, de Manresa).