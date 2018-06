Més de 350 persones visiten l'ou com balla de la Seu

Imatge de l´ou com balla de la Seu

Imatge de l´ou com balla de la Seu Arxiu/Alba Iglesias

Més de 350 persones han visitat la font ubicada al claustre de la basílica durant els 4 dies que hi ha hagut l´ou com balla. Aquestes visites han estat exclusivament a l´ou, sense comptar els visitants que han accedit al temple per veure´l en la seva totalitat i que també han transitat pel claustre.

Des de la Seu es preveu construir una font de pedra permanent al claustre del temple per poder-hi seguir celebrant aquesta tradició que ha tingut tan bona acollida i que evoca l´Eucaristia del Corpus.



La tradició de l´Ou com balla

Es creu que l´origen d´aquesta tradició gira entorn els segles XV i XVII a la Catedral de Barcelona i, des d´aquí, es va anar estenent. Aquesta pràctica es duu a terme 60 dies després del Diumenge de Resurrecció, el dia del Corpus. La interpretació més estesa és que l´ou simbolitza l´Eucaristia durant el Corpus i la forma de l´aigua el calze de sang de Crist. Hi ha altres teories segons les quals l´ou, l´aigua i les flors que decoren la font simbolitzen la plenitud de la primavera.

La Seu La Col·legiata Basílica de Santa Maria de Manresa és un dels exemples més representatius del gòtic català i és el símbol i icona de la capital del Bages. És un referent històric, identitari i espiritual per a tots els manresans i bagencs.