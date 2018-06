Els vehicles amb etiqueta Zero Emissions podran estacionar 2 hores de franc a la zona blava

A partir d'avui els usuaris de la zona blava de Manresa amb vehicles de Zero Emissions podran estacionar gratuïtament fins a dues hores obtenint un tiquet amb tarifa 0 euros. Aquesta mesura forma part de les actuacions previstes al Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa i té com a objectiu el foment dels vehicles 100% elèctrics.

L'inici d'aquesta mesura es fa coincidir amb el Dia Mundial del Medi Ambient, que es celebra el 5 de juny de cada any, per tal de donar-ne el màxim de difusió. Aquest dia el va instaurar les Nacions Unides per fomentar la sensibilització i l'acció a nivell mundial per a la protecció del nostre medi ambient.

Els vehicles de Zero Emissions, com la resta de vehicles, caldrà que obtinguin un tiquet físic o virtual, indicant-hi la seva matrícula, ja sigui a través dels parquímetres o de l'aplicació per a mòbils, seleccionant en l'apartat de tarifes "la tarifa Zero Emissions". Per ser beneficiari aquesta exempció és obligatori portar al parabrisa el distintiu ambiental de la DGT de Zero Emissions perquè el vehicle no sigui denunciat.

Per implantar aquesta actuació de forma efectiva s'ha optat per utilitzar el distintiu ambiental de la DGT de Zero Emissions, creat per a dur a terme de forma pràctica la gestió del trànsit des del punt de vista de la tipologia de vehicles i de la seva capacitat de contaminació. D'aquesta forma es pot discriminar positivament l'ús d'aquest tipus de vehicles i fa possible l'adopció de polítiques públiques de gestió de la mobilitat per millorar la qualitat de l'aire.

Els vehicles de Zero Emissions són ciclomotors, tricicles, quadricicles i motocicletes, turismes, furgonetes lleugeres, vehicles de més de 8 places i vehicles de transport de mercaderies classificats al Registre de Vehicles de la DGT com a vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics d'autonomia extensa (REEV) i vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicles de pila de combustible.

Per tal de saber la classificació dels vehicle es pot consultar a la web de la DGT o bé a la web de l'AMB.