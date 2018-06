Althaia rep avui un premi internacional per la seva lluita contra el tabaquisme

Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, ha estat reconeguda juntament amb l'Hospital Benito Menni CASM de Sant Boi de Llobregat, amb el nivell or de la Xarxa Internacional d'Hospitals Sense Fum (GNTH, Global Network for Tobacco Free Healthcare Services). L'entrega d'aquest guardó tindrà lloc avui, a Bolonya, en el marc del Gold Forum Event, durant la 26a Conferència Internacional de la Xarxa d'Hospitals Promotors de la Salut (HPH).

A més a més de l'hospital manresà i del de Sant Boi, rebran la màxima distinció un d'austríac, tres de taiwanesos, un de nord-americà i cinc centres d'Andalusia. Per altra banda, renovaran l'acreditació un centre taiwanès, un de sud-coreà i un d'alemany.

Aquesta és la màxima distinció atorgada a escala internacional a aquells centres sanitaris que han demostrat importants avenços en les polítiques de control del tabac i que representen un exemple per a la resta d'organitzacions en la lluita contra el tabaquisme.



Una selecció molt estricta

Per assolir el nivell or els hospitals han de mostrar la implantació de polítiques de control del tabaquisme d'acord amb els exigents estàndards de la Global Network. Les sol·licituds són avaluades per un jurat internacional que té en compte l'oferta de formació en deshabituació tabàquica a tots els professionals de la salut de l'hospital; l'oferta d'assessorament i ajuda per deixar de fumar tant a pacients com a professionals; i el compliment total de la política de recinte sense tabac que protegeixi tant professionals com pacients del fum del tabac.