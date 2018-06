El congrés de mineria i geologia reivindica Lluís Marià Vidal

El congrés sobre «Història de Catalunya a Través de la Mineria i de la Geologia» ha tancat portes reivindicant la figura de Lluís Marià Vidal.

El congrés va tenir lloc del dimecres 30 de maig al diumenge 3 de juny a Sant Llorenç de Morunys, Solsona, Manresa, Cellers i Vilanova de Meià, amb la participació de prop de dues-centes persones procedents de diferents indrets de Catalunya, Andorra, la Franja, Castella, Colòmbia, Veneçuela i França.

Entre les principals conclusions, els organitzadors assenyalen la necessitat de reivindicar la figura de Lluís Marià Vidal (1842-1922), com un dels grans impulsors de la geologia, mineria, espeleologia, mineralogia, paleontologia, arqueologia, fotografia i excursionisme científic de Catalunya.

En aquest sentit, a partir de l'any que ve s'atorgarà el Premi Lluís Marià Vidal a la persona i a la institució que més destaquin en algunes de les activitat en les quals va treballar Vidal o que valoritzin l'amor a la natura.

El congrés ha reivindicat, també, que les activitats mineres es desenvolupin en harmonia amb la natura, que es respecti la població i es faciliti el desenvolupament rural.

El certamen va reivindicar l'existència del Geoparc de la Catalunya Central i el de la Conca de Tremp-Montsec, i va donar suport a la creació del Parc Geològic i Miner del Solsonès i el Parc Geològic i Miner de la Noguera.

Es va acordar potenciar el Museu de Vilanova de Meià, per tal que aculli les mostres fòssils que s'han extret de la Pedrera de Meià i, alhora, demanar rèpliques de les mostres que hi ha distribuïdes per diferents indrets del món.

Tanmateix, es va valorar deixar a Lleida una bona representació d'aquestes mostres, concretament a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, on es troben actualment. I es va considerar la necessitat de preservar íntegrament la coneguda Pedrera de Meià (situada dins el Geoparc Conca de Tremp-Montsec), pels seus valors històrics i paleontològics.