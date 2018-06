L'Ajuntament convoca els plenaris dels Consells de Districte i convida a assistir-hi

L'Ajuntament de Manresa ha convocat per al juny els plenaris dels Consells de Districte de la ciutat (Centre, Llevant, Nord i Ponent) i convida tothom a participar-hi. El Consell de Districte és l'òrgan de deliberació i representació del districte on es tracten els assumptes que afecten al territori i s'analitzen i coordinen les actuacions que s'hi desenvolupen.

El primer plenari serà al Districte Llevant, el dilluns 11 de juny a les 19 h, i se celebrarà al local de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM); el segon al Districte Ponent, el dimarts 12 de juny a les 19 h, al Centre Cívic Selves i Carner; el tercer al Districte Nord, el dimecres 13 de juny a les 19 h, a la Fundació Universitària del Bages (FUB); i el quart i darrer al Districte Centre, el dijous 14 de juny a les 19 h, al Centre Cultural el Casino.

Els temes que es tractaran seran la presentació de la memòria 2017 dels Serveis Socials, s'explicarà què és i com ens afecta el Pla d'Acció per l'Energia i el Canvi Climàtic; també s'explicaran quines voreres, carrers i parcs s'arranjaran aquest 2018 (Pla de Xoc), s'informarà sobre les obres al voltant de la Fàbrica Nova i es presentaran els resultats del Pressupost Participatiu 2018. Tots els ciutadanes i ciutadanes hi estan convidats a assistir-hi com a oients.



Consells de Districte



La ciutat compta amb 4 districtes que engloben els següents barris:



Districte Centre: barris de Vic-Remei, Escodines, Barri Antic i Passeig i Rodalies

Districte Llevant: barris de Sant Pau, Comtals, Sagrada Família, Font dels Capellans, Cal Gravat, Balconada, Viladordis i Cots-Guix-Pujada Roja

Districte Nord: barris de Poble Nou i Carretera de Santpedor

Districte Ponent: barris de Plaça Catalunya-Barriada Saldes, Mión-Puigberenguer, Valldaura, Miralpeix, Suanya, Xup, Torre Santa Caterina, Tres Creus, Bellavista i Sol i Aire.

Formen part de cada Consell de Districte un regidor/a delegat de l'alcalde que exerceix de regidor o regidora de districte; un regidor/a membre de la llista més votada a l'àrea del districte en les últimes eleccions municipals, que exerceix la presidència de la mesa del consell; les AV del territori; fins a un 25% d'entitats del territori; 1 representant per cadascun dels partits amb representació municipal; ciutadans/es del territori; i un funcionari/a municipal com a dinamitzador/a que també aixeca acta de la sessió.