El militar de Manresa acusat de ferir un jove d'un tret nega l'autoria dels fets

L'Audiència de Barcelona va iniciar ahir el judici contra Jorge S. T., el militar de Manresa acusat d'haver ferit un noi d'un tret de pistola durant una baralla, fa cinc anys. El processat, que declararà durant la segona sessió d'avui del judici, nega l'autoria dels fets, segons va avançar ahir la defensa. En canvi, la víctima, que ja va declarar ahir, va confirmar al tribunal que havia identificat Jorge S. T. a través d'una foto que li van mostrar els Mossos. Cap dels nombrosos testimonis que ahir van declarar, en canvi, no van saber reconèixer l'agressor.

Els fets van tenir lloc la matinada del diumenge 24 de març del 2013, al carrer Era d'en Firmat, en una zona d'oci entre els carrers Guimerà i Bonsuccés. La víctima és un noi que actualment és a la presó per altres casos, de manera que ahir va anar a declarar a l'Audiència emmanillat.

Segons va explicar davant del tribunal, aquella nit va veure, en ple carrer, com tres borratxos increpaven i «agredien» una noia, que anava acompanyada del seu marit. «Jo vaig anar a defensar-la», va explicar ahir la víctima, motiu pel qual es va iniciar una baralla.

En aquell moment, va afirmar, va veure aparèixer l'acusat «de dins d'un vehicle» i es va adonar, esglaiat, que es treia una pistola. Fins aleshores, l'home no havia intervingut en la disputa. «Vaig veure la mort. Va disparar-me dos o tres trets. Un va tocar a la paret. I l'altre em va tocar al colze», va dir ahir la víctima. «Després, em vaig marejar i vaig caure», va prosseguir. El jove va resultar ferit greu al colze i els metges li van haver de treure la bala incrustrada. El pistoler va fugir del lloc dels fets.

La víctima va afegir ahir que va poder veure el rostre del seu agressor. «No l'havia vist mai», va dir. Segons va afegir, però, va saber identificar la seva cara quan els Mossos, uns dies després, li van ensenyar una foto de Jorge S. T.

El mosso que va dirigir el cas va explicar ahir que van ensenyar a la víctima una fotografia de Jorge S. T. perquè l'havien inclòs entre els sospitosos, per la declaració d'un testimoni, per la descripció física que havia fet la mateixa víctima i perquè Jorge S. T. «era una persona que freqüentava molt sovint aquella zona». De fet, hi tenia un habitatge molt a prop. A més, sabien que era militar i que, per tant, tenia accés a armes de foc.



Els testimonis no l'identifiquen

De totes maneres, el testimoni amb què es van basar els Mossos va desmentir ahir que, realment, reconegués Jorge S. T. com el presumpte agressor. Tampoc no van saber identificar-lo tots els altres testimonis que van declarar durant el dia d'ahir, ja que van assegurar que no havien vist la cara del pistoler. La noia que estava sent increpada pels dos borratxos va explicar que, quan va sentir els trets, ella i el seu marit van fugir en direcció contrària.

Ahir també va declarar un amic de l'acusat, que, en el seu moment, fa cinc anys, va donar-li coartada. Segons va explicar llavors, la nit dels fets, Jordi S. T. es trobava amb ell en una masia d'Avinyó. Tots dos, va afirmar aleshores, s'hi van estar entre dissabte a la tarda i diumenge al migdia.

De totes maneres, a preguntes de la fiscalia, aquest testimoni va reconèixer ahir que es podria haver equivocat de dates. Segons va admetre, en realitat, haurien pogut estar a la masia d'Avinyó entre el divendres i el dissabte, i no pas entre el dissabte i el diumenge.



Petició de nou anys de presó

La fiscalia demana nou anys de presó per a l'acusat, per un delicte d'homicidi en grau de temptativa, ja que creu que Jorge S. T. va disparar la pistola amb la intenció de matar la víctima. Segons la fiscal, el ferit va evitar que la bala li impactés al pit perquè se'l va protegir amb el braç, on va rebre el tret.

L'acusat és sergent del cos d'especialistes de l'Exèrcit de l'Aire, en l'escala de suboficials. El judici quedarà avui vist per a sentència.