El moment de reconèixer espais de veritat

Un repte: reconèixer espais de veritat. El va deixar, ahir al vespre, damunt la taula el periodista Antoni Bassas en una conferència sobre l'objectivitat periodística i la demanda de veritat en la informació. Convidat pel Fòrum Manresa 2022-Ignàgora, Bassas va portar a la sala Sant Ignasi del Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana la seva dilatada experiència en el complex i accelerat món del periodisme i de la comunicació.

D'entrada, responent la pregunta de l'enunciat -«Periodisme: és possible l'objectivitat?»- va deixar les coses molt clares: l'objectivitat és impossible, va afirmar. Ell va parlar del periodista com d'un «professional de la subjectivitat responsable», alhora que va alertar que el fet que avui en dia tothom sigui emissor no vol dir que tothom sigui periodista.

En una exposició on van mancar les diapositives que duia preparades per un problema tècnic i davant d'una trentena de persones -la seva participació en el cicle es va haver de posposar el 15 de març per malaltia del periodista i ahir la pluja li va fer la guitza- la veu que va despertar el país durant catorze anys i Premi Josep Pla 2018, va repassar amb vivències personals l'evolució que ha viscut el periodisme. Un exemple molt aclaridor del moment actual el va donar quan va explicar que, en la seva etapa com a corresponsal a Washington, Trump es va dedicar a posar en dubte que el president Barack Obama hagués nascut als Estats Units, la qual cosa va portar Obama a comparèixer amb el certificat de naixement. La resposta de Trump va ser que, malgrat la prova, «la gent sent que aquest certificat és fals». Sentiments enfront de fets.

Tal com va proposar un assistent en el torn de preguntes, Bassas va receptar desconnectar de tant en tant de l'allau d' informació que ens arriba fent un dejuni. Ell, va comentar, el va posar en pràctica els dissabtes quan diriga El matí de Catalunya Ràdio. «No escoltava res. Només música».

Cap on va el periodisme? Ho dèiem al començament i en el titular. Per a Bassas, el repte, ara, és reconèixer espais de veritat. Tant de bo que sigui veritat.