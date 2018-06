La precarietat de l'edifici del Museu obliga a traslladar l'acollida de pelegrins del Camí Ignasià

La precarietat en què es troba l´edifici del Museu de Manresa, amb obres a mig fer que estan aturades i problemes en l´estructura de l´edifici que han obligat a tancar bona part de les dependències de l´equipament, ha fet decidir a l´Ajuntament de Manresa traslladar l´espai d´acollida dels pelegrins del Camí Ignasià a l´Espai 1522 de la plaça Fius i Palà. Les obres a l´edifici del Museu, amb la nova sala d´acollida dels pelegrins inclòs, era un dels projectes estrella d´aquest mandat, amb un pressupost d´1,3 milions d´euros.

La proposta l´ha posat damunt la taula la regidoria de Turisme. Ho va anunciar el seu responsable, Joan Calmet, a l´últim Consell Municipal de Turisme, un òrgan de participació format pel govern municipal, els grups de l´oposició i agents del sector. Abans que es faci el trasllat, però, s´ha de fer una intervenció menor al mateix Espai 1522 per resoldre uns problemes d´humitat. És previst que la iniciativa es posi en marxa aquest mateix estiu.

Al Consell Municipal de Turisme Calmet, acompanyat pel gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda, va anunciar que proposarà el canvi perquè el «Museu està en una situació precària». Va afirmar que no es pot fer bé la feina «perquè l´equipament no està en condicions». Seria una situació temporal fins que es desencalli la situació de l´edifici municipal. Els serveis que hi ha com dutxes i lavabos continuaran operatius, però el pelegrí que arribi a Manresa haurà d´anar a signar el segell que acredita que ha fet el recorregut del Camí Ignasià a l´Espai 1522. Segons Calmet, pel volum de pelegrins que arriba actualment no es generaran problemes.

Tulleuda va recordar que tant a l´Espai 1522 com al carrer del Balç o a l´Oficina de Turisme de la plaça Major els pelegrins podran rebre informació. El que es fa a l´espai d´acollida és segellar l´acreditació que deixa constància que s´ha recorregut el Camí Ignasià. També es pot aconseguir a la Cova de Manresa.

Per al responsable de Turisme i Fires de Manresa derivar-los cap a l´Espai 1522 també canalitzarà gent al centre de Manresa. Precisament aquest era un dels objectius d´aquest espai que es va ubicar a l´edifici del teatre Conservatori aprofitant les restes de l´antic convent de Sant Domènec. Es va inaugurar el desembre del 2015. L´any següent va rebre gairebé 8.000 visites.

Les obres al Museu van començar l´estiu del 2016. A l´ala sud, la que dóna al carrer de Viladordis, es va habilitar la sala d´acollida per oferir un punt de rebuda i de descans per als pelegrins. També una de polivalent al costat amb la idea de fer-hi activitats relacionades amb el projecte Manresa 2022.

Les coses es van començar a tòrcer el desembre d´aquest any, quan un esfondrament parcial al sostre del Museu a l´ala oest, la que dóna a la plaça de Sant Ignasi, va obligar a tancar bona part de l´edifici per revisar-ne l´estructura. Posteriorment el mes de març passat l´Ajuntament va anunciar que rescindia el contracte d´obra amb l´empresa que feia els nous accessos al Museu per incompliment de terminis. La situació continua igual i tot està parat.