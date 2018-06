La forma de caminar es converteix en una font d'informació gairebé inesgotable

Les petjades d'una persona quan camina són una font inesgotable d'informació. Tant, que fins i tot pot esdevenir una manera d'identificar-la, perquè ningú no camina igual. Tampoc una passa és igual a la següent. A més a més, si aquestes petjades es registren informàticament i se'n fa un gràfic es converteixen com una mena de signatura de cadascú. Et delaten. Impossible intentar falsejar-ho.

Però tot això només es pot veure amb uns sensors portables monitoritzats i molts petits que s'han de portar a les sabates i que han dissenyat al grup de recerca Circuit de la Politècnica de Manresa. Aquests sensors envien tots els senyals que detecta a una base que, al seu torn, ho descarrega a un servidor. A partir d'aquí es poden analitzar les dades.

Tots aquests detalls els va revelar el doctor Enginyer en Telecomunicacions, professor i investigador de la Universitat Politècnica a Manresa, Pere Palà, a la xerrada «Observant la caminada humana» que va pronunciar a la mateixa UPC. Palà observa la petjada a través de la informació que li transmeten els esmentat sensors.

En temps real es pot saber què fa la persona que porta l'aparell: quan aixeca el peu, quan es recolza al taló, els impactes de cada petjada, si camina sense entrebancs, si puja escales, si està parat, en una posició còmoda, assegut o bé si porta pes o no. Les ones ho reflecteixen en una carència de 100 vegades per segon.

A partir d'aquí què es pot fer amb totes aquestes dades? Permetria saber, per exemple, si una persona pot tenir problemes de salut si es detecta un canvi de patró a l'hora de caminar. Per això el projecte té el suport d'Althaia. O bé per perfeccionar la simetria de les petjades en esportistes d'elit per millorar el seu rendiment. «Hi ha molt camp per córrer».

L'important, però, són els sensors i les bateries que s'utilitzen perquè funcionin. Aquestes han de gastar el menys possible. També s'ha d'utilitzar la mínima energia possible en la comunicació sense fils amb el servidor que recull les dades i si aquestes es transmeten en temps real o es descarreguen en un moment determinat. A partir d'aquí el sensors es podrien utilitzar per analitzar moviments de mans o de malucs. «Cal treure profit de tot el que sigui mesurable perquè dóna informació útil», va dir Palà.

La xerrada formava part dels actes organitzats amb motiu dels 75 anys de la UPC de Manresa. Professors i investigadors del centre han anat explicant els projectes en els quals treballen. La pròxima serà el 27 de juny. Joan Jorge exposarà al tema «L'observació de la terra des de l'espai».