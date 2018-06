L'esport formatiu pateix la pressió que genera expectatives frustrades

«Els pares són un dels problemes més importants que tenim els entrenadors». Així de rotunda es va manifestar ahir Anna Tarrés, la responsable de l'edat daurada de la natació sincronitzada estatal en el transcurs de la taula rodona «La competició esportiva deseduca?», que la diputada de JuntsxCat al Parlament va compartir amb la psicòloga Mercè Rosich i l'expert en estratègia d'esports Xavier Cortès.

«Nosaltres, fins fa poc, no teníem aquest problema, però quan alguns han començat a veure que hi ha jugadors que guanyen quatre milions d'euros ja es pensen que el seu nen és el millor», va afegir aquest darrer. Diferents punts de vista sobre un dels temes capitals que es van tractar durant un debat, moderat per Marc Marcè, director de Regió7, que també va abordar la transmissió de valors i la necessitat de distingir entre l'esport que es fa per lleure i l'alt rendiment.

«Fa uns quants dies, una mare em va dir per WhatsApp que fes les proves de selecció a la seva nena», va explicar Tar-rés, que entrena des de fa un quart de segle al Club Natació Kallipollis: «I jo vaig pensar, però que parli la nena, que té 17 anys! És ben bé que els pares es tiren a la piscina pels seus fills».

Els pares i les mares són un problema quan «volen viure en els fills el que no van poder ser ells», va apuntar Rosich, regidora a l'Ajuntament de Manresa, però també ho són les expectatives inassolibles. Davant de l'evidència que l'esport hauria de ser un espai formatiu, hi ha pressions afegides –dels pares, d'un mateix– que porten «a la frustració», va afegir Rosich. Per això, «cal estar alerta quan l'esport és excloent, perquè l'esport no ho hauria de ser mai», va indicar Tarrés, convençuda que «l'esport educa, i molt! Avui en dia, és l'àmbit on els límits estan més clars, perquè hi ha unes normes, una jerarquia».

Xavier Cortès és un professional del món dels videojocs i director d'estratègia de la firma Espòrtia, que es dedica al món dels esports electrònics. «En el nostre sector també hi ha valors: els esports són inclusius, fomenten la igualtat de gènere perquè els equips són mixtos i no hi ha obstacles físics que impedeixin practicar-los», va argumentar.