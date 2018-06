Presó preventiva per a l'acusada del crim del carrer del Cós

A l´esquerra, el bloc d´habitatges on vivien la víctima i l´acusada, que vivien en pisos diferents

A l´esquerra, el bloc d´habitatges on vivien la víctima i l´acusada, que vivien en pisos diferents arxiu/j. s.

El Jutjat d'Instrucció 5 de Manresa, en funcions de guàrdia, va decretar ahir presó provisional per a Alícia Romero Rodríguez, la dona de 47 anys acusada d'haver matat a ganivetades el seu company sentimental, Carles Malet Mataró, de 67 anys, el cap de setmana passat, en un habitatge del carrer del Cós.

Romero, que va ser detinguda pels Mossos diumenge a la tarda, va comparèixer finalment ahir al matí davant del jutge, després que el dia abans, dimarts, durant l'interrogatori a la comissaria, es negués a declarar davant dels investigadors.

Segons van explicar ahir fonts judicials a Regió7, la dona, davant del jutge, només va acceptar respondre les preguntes de la defensa i va negar l'autoria dels fets.

Tot i així, el jutge li va imputar un delicte d'homicidi dolós davant de les proves aportades pels Mossos, entre les quals els missatges de WhatsApp que Alícia Romero va enviar diumenge a la seva exparella sentimental. En els missatges, va adjuntar fotografies del cadàver i, segons fonts policials, hauria reconegut implícitament l'autoria dels fets. Una altra de les proves que estan en poder dels investigadors és la presumpta arma del crim, el ganivet amb què la dona hauria comès l'homicidi.

El magistrat va justificar ahir l'ingrés a presó provisional pel risc de fugida de l'acusada, a causa de la gravetat dels fets i de l'elevada petició de pena a què es pot enfrontar en un judici (fins a 15 anys de presó si és jutjada per homicidi, i fins a 20 anys si és jutjada per assassinat). La dona, a més, tenia deu antecedents policials per amenaces i atemptat a l'autoritat.

Els fets es van descobrir diumenge a la tarda, quan l'exparella de l'acusada va denunciar els missatges rebuts a la policia. Els Mossos van detenir la dona dues hores després a la plaça de Valldaura, a escassos metres de l'edifici on vivien l'acusada i la víctima.