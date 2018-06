Restauren la capella dels Favets de la Seu per aturar-ne la degradació per humitat i corcs

Aquesta setmana ha finalitzat la restauració de la capella dels Favets de la basílica de la Seu. Situada al claustre neoclàssic del temple, es tracta d'un espai que només s'obre al públic per les celebracions de la Immaculada. En una inspecció rutinària es va detectar que la humitat que hi ha en aquest indret –juntament amb els corcs– havia causat grans desperfectes a l'interior de la capella, que la intervenció a cura de dos restauradors ha pogut reparar.

Veient el mal estat en què estava la capella, informen les fonts responsables de la gestió de la basílica, «es va concloure que la humitat n'era una de les grans causants». En concret, «a la base de pedra de les columnes hi havia salitre, a les motllures de guix hi havia grans desperfectes; estaven desapareixent les bases pictòriques de l'altar i els estucs estaven malmesos». L'actuació a càrrec dels dos experts en patrimoni contractats per la parròquia, que ha situat el cost en 3.000 euros, ha durat tres setmanes i ha consistit a «eliminar la brutícia acumulada que donava un aspecte fosc a l'espai; netejar i fixar la capa pictòrica; fer un tractament i desinfecció contra els corcs; fer un envernissament amb goma de laca i el sanejament general de les peces fetes malbé per pintar-les de nou... Totes aquestes intervencions s'han fet respectant les pintures originals, preservant-ne els colors i fixant-los», remarquen.





Exposició de la custòdia



Malgrat que, com esmentàvem a l'inici, la capella dels Favets només queda oberta al públic per les celebracions de la Immaculada, no es descarta obrir-la més dies si hi ha prou demanda. De moment, el que sí que s'hi farà cada dia en hores d'obertura de la basílica, aprofitant-ne la restauració i pensant en els fidels que hi puguin estar interessats, serà l'exposició de la custòdia en què s'exposa el santíssim sagrament a la veneració pública. Quan a la capella del Santíssim de la Seu hi ha una espelma encesa, vol dir que l'hòstia és allà. Quan s'exposa, el que significa és que es treu del sagrari i es posa dins la custòdia (una figura metàl·lica, daurada). Aquesta custòdia és la que serà cada dia a la capella dels Favets.