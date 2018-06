100.451 euros per renovar el parc infantil de la plaça d'Espanya

Per fi, després de molts anys de queixes per part dels usuaris, l'Ajuntament renovarà el parc infantil de la plaça d'Espanya. Ho farà a partir de la tardor, segons la previsió donada, i amb un pressupost de 100.451 euros (IVA inclòs).

L'actuació a la plaça d'Espanya té com a objectiu renovar un espai que es va instal·lar al principi dels anys 90 i que ha quedat obsolet. La proposta se centra en la millora de l'àmbit de més antiguitat –elements instal·lats l'any 1992– mantenint l'àrea de joc i els elements que s'hi van instal·lar el 2013, però amb una remodelació d'aquest darrer espai per adaptar-lo millor als recorreguts de vianants.

El projecte preveu la instal·lació d'una nova àrea de joc, amb una única estructura modular multifuncional que combina diverses activitats, la qual cosa ha de permetre diferents tipus de reptes als infants. Alhora, planteja la substitució del paviment existent, molt compactat, per un de granular, més adaptat a les activitats del joc infantil. Amb la finalitat de garantir-hi una correcta accessibilitat, en una zona molt concreta es preveu la instal·lació de cautxú de 4 centímetres de gruix sobre la base de formigó. Finalment, també es preveu l'aportació de sauló, i la seva compactació, per a la resta de paviment granular de la part interior de la plaça per recuperar-ne la rasant original. També inclou la renovació dels bancs que hi ha, la millora d'una part de l'espai verd (arbustiva i de plantes) i la reordenació dels bancs de formigó per ajustar-los a la nova delimitació de l'àrea de joc gran.

L'octubre passat, l'Ajuntament ja va fer una actuació prèvia d'urgència a la plaça per retirar els jocs malmesos i instal·lar tres elements nous: un gronxador doble (amb una cadira plana i una cadira adaptada) i dues molles.

L'actuació s'emmarca dins el Pla de Millora de l'Espai Públic 2018 que impulsa la regidoria de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, que enguany farà una inversió global de prop d'un milió d'euros adreçat a millorar calçades, voreres i accessibilitat i, per primera vegada, parcs infantils.