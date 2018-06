Concentració a Manresa a favor del boicot al Marroc

L´Associació de Dones Al Noor, formada per dones del Marroc i constituïda a Manresa, organitza demà, de 5 a 7 de la tarda, a la plaça de Crist Rei, un acte per donar suport al boicot que es viu al Marroc des del passat 20 d´abril contra tres marques líders per expressar el malestar de la població contra la pujada de preus i la política imperant. Es tracta d´una iniciativa anònima que, gràcies a la difusió a través de les xarxes socials, ha aconseguit un important suport per part de la població del país.