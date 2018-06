Les dones s'interessen més pels temes col·lectius i voten més que els homes

De les 2.826 persones que han votat als pressupostos participatius, gairebé el 60 % han estat dones, davant del 40,34 % d'homes. Per al regidor de Participació Ciutadana, Pol Huguet, es podria interpretar que les dones es preocupen més pels temes col·lectius que no pas els homes.

Per edats, la franja de 36 a 45 anys és on hi va haver més participació: 817 persones, el que representa el 6,49 %. Els van seguir els de 46 a 55 anys (4,65%) i de 26 a 35 anys (4,54%). Per primer cop es va obrir la votació a partir dels 12 anys, quan fins ara era als 16. Van votar 94 joves de 12 a 15 anys, el que representa el 3 %. En total podien participar al projecte 67.276 habitants de Manresa. Va votar el 4,2 %.

Els pressupostos participatius tenen un pressupost de 200.000 euros, que es destinen a quatre projectes diferents, que rebran 50.000 euros cadascun. Es tracta dels que han rebut més vots en el procés participatiu.

Enguany es destinaran a la segona fase per condicionar i il·luminar el parc del Castell (que l'any passat també va guanyar la convocatòria); la millora del parc del Cardener a la zona del Pont Nou; un projecte per aprofitar més el turó de Puigberenguer com a zona d'esbarjo; i la proposta d'instal·lar un parc infantil al pati del Casino (vegeu Regió7 del 29 de maig). Tot són apostes per millorar zones verdes i espais públics.