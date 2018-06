Dues hores de zona blava de franc per a vehicles amb zero emissions

Els usuaris de la zona blava amb vehicles de zero emissions hi podran estacionar gratuïtament fins a dues hores. La mesura, inclosa al Pla de Mobilitat de l'Ajuntament per fomentar els vehicles 100% elèctrics, es va fer coincidir amb el Dia Mundial del Medi Ambient. Per ser beneficiari d'aquesta exempció és obligatori portar al parabrisa el distintiu ambiental de la DGT de zero emissions perquè el vehicle no sigui denunciat.

Són ciclomotors, tricicles, quadricicles i motocicletes, turismes, furgonetes lleugeres, vehicles de més de 8 places i vehicles de transport de mercaderies classificats al Registre de Vehicles de la DGT. Per saber-ne la classificació, consulteu la web de la DGT o de l'AMB.