La ja malmesa barana del túnel del carrer de la Indústria s'ha trencat del tot

Després que aquest diari hagi denunciat dues vegades en els darrers nou mesos el mal estat de la vorera i la barana del túnel del carrer de la Indústria de Manresa, aquesta ha acabat trencant-se completament.

La barana ja es trobava en un estat deplorable a causa de les filtracions d'aigua i potassa dels vagons que transiten per les vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que havien provocat que es podrissin i corroïssin els suports. A més, l'element metàl·lic que separa la calçada de la vorera havia quedat malmès a causa de diversos accidents de trànsit, i l'Ajuntament de Manresa havia col·locat als punts on la barana havia quedat deformada per la col·lisió de vehicles tanques grogues provisionals (que encara hi són), que estan subjectades entre elles per brides de plàstic, i que ocupen una part de l'estreta vorera, dificultant el pas de vianants.

La barana, segons informa un lector, va acabar de trencar-se la setmana passada, i aquest dilluns l'element metàl·lic desprès encara ocupava l'estreta vorera.

A banda de la degradada barana, el túnel del carrer de la Indústria presenta una vorera que moltes vegades queda inundada per les contínues filtracions d'aigua, que generen bassals i rierols al pas per a vianants. Les inundacions al pas inferior de les vies de FGC són un problema que ha quedat pendent de resoldre, tot i les obres d'impermeabilització que va dur a terme FGC per solucionar les filtracions d'aigua que es produeixen per les juntes de l'estructura.

L'Ajuntament va informar l'octubre que «és conscient que es troba en males condicions i preveu una dotació econòmica per poder-la arreglar l'any 2018».