Jordi Cruz serà el padrí dels 30 anys de l'escola d'hoteleria de la Joviat, avui

El mediàtic cuiner manresà Jordi Cruz participarà avui a la celebració dels 30 anys de l'escola d'hoteleria de la Joviat de Manresa, que es farà coincidir amb l'acte de graduació de la darrera promoció d'alumnes. Se celebrarà a les 7 de la tarda al pavelló del centre educatiu.

Cruz, exalumne, rebrà un premi al Millor Projecte de Restauració pel seu restaurant ABaC, que recentment ha entrat al selecte grup de tres estrelles Michelin. També es reconeixerà l'exalumne Oriol Castro, del Disfrutar, distingit amb dues estrelles, i del Compartir de Cadaqués. Castro va ser 15 anys cap de cuina d'El Bulli. Juntament amb Mateu Casañas i Eduard Xatruch van obrir els dos restaurants.

A la vetllada es premiarà amb la millor trajectòria professional el cuiner Albert Mendiola, del restaurant Marimorena de Sant Boi. També és exalumne de la Joviat i va ser designat millor cuiner de Catalunya el 2017.

Es lliurarà un premi honorífic a la DO Pla de Bages, i el guardó a l'empresa col·laboradora que s'atorga cada any serà per a Sosa, distribuïdora d'ingredients gastronòmics.

Tots els premiats rebran una escultura de ferro forjat de l'escultora Àngels Freixanet en forma de barret de cuina.

L'acte coincidirà amb la graduació de gairebé una norantena d'alumnes que aquest any acaben els seus estudis a l'escola d'hoteleria. Són 49 de cuina i serveis; 11 de pastisseria, i 28 del Grau Superior en Direcció de Cuina que s'imparteix al centre. Tots ells rebran la insígnia de l'escola.

A l'acte hi intervindrà una mare en representació de les famílies dels estudiants que es graduen; el coordinador de l'escola, Jordi Pujol; representants dels alumnes que acaben els seus estudis i el director pedagògic de la Joviat, Jordi Vilaseca.