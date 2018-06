L'Ajuntament convoca aquest juny els plens dels Consells de Districte

L'Ajuntament de Manresa ha convocat els plens dels Consells de Districte i ha fet una crida a participar-hi Els consells són òrgans de deliberació que aglutinen tots els barris de Manresa, on es tracten temes que afecten el territori i es coordinen les actuacions que s'hi desenvolupen.

Per a dilluns a les 7 de la tarda hi ha convocat el ple del districte de Llevant, format per Sant Pau, Comtals, Sagrada Família, la Font, Cal Gravat, Balconada, Viladordis i Cots, Guix i Pujada Roja. Es farà al local de la Federació de Veïns. El de Ponent se celebrarà el dimarts 12 a les 7 al centre cívic Selves i Carner. El districte Nord es reunirà el dimecres 13 de juny a les 7 de la tarda a la Fundació Universitària del Bages. Finalment, el quart i darrer districte, el del Centre, es trobarà el dijous 14 a les 7 al Centre Cultural del Casino.

Tots els ciutadans estan convidats a assistir-hi.