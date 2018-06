L'Ajuntament renova el suport a la Font Solidària amb 4.500 euros

L'Ajuntament i l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans han signat aquesta setmana un conveni de col·laboració per renovar la Font Solidària, el projecte de l'entitat veïnal que té per objectiu ajudar les persones del barri que tenen dificultats econòmiques. Les ajudes que es porten a terme consisteixen en la distribució de lots d'aliments bàsics i ajudes per al pagament d'una part dels rebuts de subministraments d'aigua, de llum i de gas. L'Ajuntament atorga 4.500 euros.

La signatura del conveni ha estat a càrrec de l'alcalde, Valentí Junyent, i el president de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans, Said Ghoula Madkouri. També hi era el regidor Calmet.