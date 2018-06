L'artista Jaume Plensa fa el cartell de la Universitat Catalana d'Estiu, que també es farà a Manresa

"I tanmateix, la remor persisteix". Aquest vers de Miquel Martí i Pol és el lema que figura al cartell de la Universitat Catalana d´Estiu (UCE) que enguany iniciarà les seves activitats a Manresa del 5 al 10 de juliol. Es fa coincidir amb el fet que la ciutat és la Capital de la Cultura Catalana. A l´agost, la UCE se celebrarà om és habitual a Prada de Conflent.

El prestigiós artista català Jaume Plensa és l´autor del cartell de la 50a edició de la Universitat Catalana d´Estiu. Nascut a Barcelona l´1 de gener de 1955, Jaume Plensa és un prestigiós artista plàstic reconegut i premiat internacionalment, especialment conegut per les seves escultures de gran format presents a diferents ciutats del món, i entre les quals destaquen els caps de persones com el que figura en el cartell d´aquesta edició de la UCE.

Els responsables de la Universitat Catalana d'Estiu han explicat que el lema que hi figura per a l'edició d'enguany –"I tanmateix, la remor persisteix"- és un vers de Miquel Martí i Pol que apel·la als fets que ha viscut Catalunya recentment, i que seran presents a la UCE des de l'àmbit més acadèmic, si bé es mantindran altres àrees de coneixement més tradicionals com la ciència i la literatura, entre d'altres.

L´edició de la Universitat Catalana d´Estiu neix fruit de la col·laboració amb l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori, Gest!, entitat impulsora d'aquesta presència de l'UCE a la capital del Bages, i compta amb el suport de l´Ajuntament de Manresa.

En el cas de Manresa les classes es faran a l´institut Lluís de Peguera, equipament que enguany compleix el seu 90è aniversari. A l´Espai Plana de l´Om hi haurà les activitats de tarda com debats, taules rodones o cine-fòrum, mentre que les activitats festives de la nit es duran a terme a la plaça Major.

La conferència inaugural de la Universitat Catalana d´Estiu a Manresa anirà a càrrec del rector de la Universitat de Glasgow, Aamer Anwar, advocat defensor de la consellera d´Ensenyament cessada, Clara Ponsatí.

La Universitat Catalana d´Estiu es va celebrar per primera vegada el 1968 amb l´objectiu de posar en contacte els corrents intel·lectuals dels territoris de parla catalana. Les jornades que es faran a Manresa es duran a terme en les mateixes condicions que la UCE de Prada de Conflent.

Es tracta de la primera Universitat Catalana d´Estiu que es farà fora de Prada. El model neix amb la voluntat de crear una extensió estable. Hi ha la voluntat que pugui tenir continuïtat.

Es dóna el cas que a l´última edició de l´UCE un dels temes que es van tractar va ser els 125 anys de la proclamació de les Bases de Manresa. A la sessió acadèmica hi va assistir l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent.