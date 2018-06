L'Institut Lluís de Peguera acollirà un Passaparaula sobre la Cultura Europea

Amb motiu de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018, des de l'Ajuntament de Manresa, amb el suport del Consell Català del Moviment Europeu i la Diputació de Barcelona, s'ha proposat organitzar diferents actes amb l'objectiu d'apropar Europa als ciutadans. Una d'aquestes activitats tindrà lloc a la Sala d'actes de l'Institut Lluís de Peguera, el proper dimarts 12 de juny a la 1 del migdia.

L'acte Passaparaula sobre Cultura Europea serà un joc lúdic i cultural en què, de manera divertida i amena, els participants i assistents descobriran els fets culturals europeus que compartim com a patrimoni comú, alguns dels quals són desconeguts per una bona part de la població. L'activitat està pensada i enfocada per als estudiants de 1r d'ESO.

A la jornada hi assistiran la regidora de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas; el secretari general del Consell Català del Moviment Europeu, Joaquim Millan; i la dinamitzadora cultural Marta Marfany.