Els pressupostos participatius punxen als barris perifèrics

Els barris perifèrics de Manresa són els que menys percentatge de votants van tenir als pressupostos participatius de Manresa d'enguany. En alguns casos no arriba a l'1 %, com és el cas del Xup. A l'altre cantó de la balança hi ha la Mion-Puigberenguer, que va arribar al 6,07 %. En aquest cas, cal tenir en compte que un dels projectes que es van presentar i que va guanyar en les votacions proposa millores al turó del Puigberenguer, el que demostra que el fet que hi hagi participació depèn en gran mesura de si hi ha projectes de millora al seu entorn.

Tot i així, l'índex de participació és desigual per barris, i segons l'Ajuntament de Manresa s'haurà de fer un esforç d'informació i comunicació per potenciar que els veïns i veïnes d'aquestes zones prenguin part en la iniciativa.

És el primer cop que el consistori comptabilitza els vots que hi ha hagut a cada barri de Manresa en el projecte dels pressupostos participatius, que enguany han complert la seva quarta edició. Per al regidor de Participació Ciutadana, Pol Huguet, les interpretacions davant aquestes dades són diverses. Influeix que hi hagi un projecte concret al barri. Però també aspectes com el nivell sociocultural dels participants, la implicació en projectes de ciutat o les relacions comunitàries.

El barri que ha participat menys en l'edició d'enguany dels pressupostos participatius ha estat el Xup, amb l'1% dels vots. Però es dóna la circumstància que altres anys la participació va ser important perquè entre les propostes que s'havien de votar hi havia el projecte de recuperar la riera de Rajadell al seu pas per aquesta zona. Aquest fet no ho explica tot. Hi ha el cas de les Escodines, que aquest any presentava una proposta per endreçar el barri i el car-rer de Sant Bartomeu. La participació va ser del 4,86 %, la cinquena més alta, i el projecte no va quedar entre els quatre primers.

Després del Xup, on hi va haver menys participació va ser a Sant Pau, la Balconada, Guix-Pujada Roja i Viladordis, on «és clar que no hi ha arribat prou informació», segons Huguet. A la banda alta hi ha Mion-Puigberenguer, Passeig i Rodalies (que va presentar el projecte per millorar el parc del Castell a iniciativa de l'associació de veïns) i curiosament una altra zona perifèrica com el sector de la Torre Santa Caterina. En aquest cas s'explica perquè hi havia dos projectes que optaven als ajuts. Un per endreçar l'esplanada de la torre i una altra per il·luminar el barri de Cal Teleca del mateix sector. Plaça Catalunya i Escodines van ser quarts i cinquens.

La gent que té interès a participar en projectes com aquests té, en general, un nivell socioeconòmic mitjà o mitjà alt, segons explica Huguet «per l'experiència en altres processos participatius». Possiblement perquè té més accés a la informació i a les noves tecnologies o perquè «els seus interessos són uns altres que aquelles persones que pateixen per arribar a final de mes. És comprensible». Per al regidor, és «una de les coses que com a administració hem d'intentar compensar».