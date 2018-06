Un grup de Manresa promou un projecte de cohabitatge sènior

Un grup de persones de Manresa han unit esforços per impulsar un projecte de cohabitatge per a persones ja madures a Manresa. Per a dimarts vinent, dia 12, han organitzat una xerrada al Casino per explicar la iniciativa. Es farà a 2/4 de 8 del vespre.

El cohabitatge és un nou model d'accés a l'habitatge. En aquest cas, cada nucli familiar disposa del seu pis en un edifici, però, amb espais per compartir amb la resta, ja sigui una bugaderia, cuina, biblioteca o, fins i tot, un hort, i també activitats conjuntes.

En aquest cas, la fórmula està pensada per a quan la gent es faci gran. Una de les impulsores del projecte, Cristina Lliró, ha explicat que la iniciativa es vol allunyar de qualsevol component especulatiu, i que es regula ja sigui en forma d'associació o bé de cooperativa. «Som gent que volem viure a casa nostra però que també ens agrada compartir».

Els fons per finançar aquest tipus de projectes surten generalment de la banca ètica i es busca un model sostenible en tots els sentits, amb criteris ambientals i d'estalvi energètic, i també l'autogestió per fer que l'habitatge sigui més assequible.

A l'acte de presentació que es farà al Casino de Manresa hi haurà la intervenció d'un responsable de la Fundació La Dinamo, entitat que ajuda els interessats a gestionar tots els tràmits per tirar endavant una proposta d'aquest tipus.

No és la primera iniciativa de cohabitatges que s'impulsa. A Manresa i a Santpedor ja hi ha alguns exemples d'aquest model d'accés a l'habitatge, encara que en aquesta ocasió tots dos són intergeneracionals. És a dir, hi conviu gent de totes les edats. Aquest nou projecte que es vol impulsar a la capital del Bages està pensat perquè només hi vagi a viure gent madura.