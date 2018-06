Els infants demanen que tothom pugui fer activitats extraescolars

Que hi hagi ajudes perquè tots els nens i nenes puguin fer activitats extraescolars; que a Manresa hi hagi un espai únicament per a videojocs; o que hi hagi més il·luminació als carrers per augmentar la seguretat. Són algunes de les propostes que una vintena d'estudiants de Manresa van exposar al govern de la ciutat durant el darrer ple d'aquest curs 2017-2018 del Consell d'Infants de la ciutat.

La sessió es va fer a l'ajuntament amb la presència de l'alcalde, Valentí Junyent, i regidors. Els alumnes van proposar accions per millorar la ciutat. L'acte es va cloure amb unes paraules de Ju-nyent, qui va valorar positivament tots els plantejaments i idees.

El Consell dels Infants és un espai de participació per a nens i nenes de la ciutat.