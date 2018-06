L'escola d'hoteleria de la Joviat forma una nova fornada de cuiners

Aquesta vegada els fogons estaven apagats. I els plats, coberts, copes i davantals es van quedar a la cuina, neta i endreçada. Els ingredients habituals que es fan servir per elaborar un menú es van canviar per d'altres com moments d'emoció, aplaudiments, reconeixements, rialles i abraçades. És el que van viure ahir al vespre una norantena d'alumnes de l'escola d'hoteleria de la Joviat a l'acte de graduació, que va coincidir amb la celebració del 30è aniversari del centre. L'acte es va fer al pavelló de la Joviat, ple d'amics i familiars dels futurs cuiners, personal de sala, pastissers i directors de serveis.

Els ja exalumnes es van poder emmirallar amb alguns dels grans cuiners que actualment marquen tendència, que també van estudiar hoteleria a la Joviat i que ahir van ser a Manresa per recollir guardons de Manresa. És el cas d'Oriol Castro, del dos estrelles Disfrutar de Barcelona i cap de cuina durant anys a El Bulli. També va assistir a l'acte Albert Mendiola, del restaurant Marimorena de Sant Boi, millor cuiner de Catalunya el 2017. Van ser distingits amb el premi al Millor Projecte de Restauració i la Millor Trajectòria Professional, respectivament. Tots dos van aconsellar tenacitat als futurs professionals del món dels serveis i la gastronomia.

També ho va fer el cuiner manresà Jordi Cruz, però des de la distància. Era previst que assistís a l'acte per recollir, també, un premi al Millor Projecte de Restauració pel seu restaurant ABaC, de tres estrelles. No va poder ser. Va enviar una gravació en què va dir que «l'escola m'ha donat actituds i aptituds». Va recollir el premi la seva germana Lluïsa Cruz.

També es va guardonar l'empresa col·laboradora del centre Sosa i la DO Pla de Bages va rebre el premi honorífic.

Va tancar l'acte el director pedagògic de la Joviat, Jordi Vilaseca. Va recordar els orígens de l'escola d'hoteleria i la seva evolució, un parlament que es va convertir en un agraïment a tots els professionals que hi treballen.