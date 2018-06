Manel Fontdevila no farà el cartell del Campi 2018, que triarà l'autor amb un concurs

Un dels elements més característics del Campi qui Jugui és el cartell que dibuixa el ninotaire manresà Manel Fontdevila a partir de la temàtica del saló de la infància i la joventut de Manresa, que canvia cada any. Enguany, el cartell de la 33a edició, però, no el farà ell. L'organització, l'Associació Juvenil Campi qui Jugui de Manresa, ha decidit organitzar la 1a edició del Concurs del Cartell del Campi per fer-ho més participatiu, han explicat a Regió7.

El cartell s'haurà de fer basant-se en l'eix temàtic d'enguany, que seran els jocs, i en el nom del saló, que serà «Campi... juguem?». Poden participar-hi persones de qualsevol edat, els treballs han de ser inèdits i en català i han de contenir el text Campi qui Jugui. S'han de presentar per correu a campiquijugui@gmail.com. El termini de presentació dels originals serà el dia 2 de setembre del 2018. Hi haurà un sol premi de 300 euros per al cartell guanyador, el nom del qual farà públic el jurat la setmana del 17 de setembre.