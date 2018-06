Manrusionica fa un salt qualitatiu amb un escenari més espectacular

Centenars d'amants de la música electrònica, que no s'han volgut perdre la Manrusionica, no només han gaudit del so dels DJ, sinó de l'espectacle de llums. Les imatges que es projecten a la façana de la basílica de la Seu, i l'esperat videomapatge, ja s'han convertit en un emblema del festival. Però aquest any l´organització ha sorprès amb una posada en escena més acurada que ha satisfet les persones que no han parat de ballar fins ben entrada a la matinada.

A l'espai on té lloc la Manrusionica, el tros pla de les escales de la basílica que porten a la plaça de la Reforma, estava més ben definit amb tanques delimitant la zona de ball. Però la gran novetat eren les 21 pantalles de leds que havia davant dels DJ que han punxat durant la passada matinada, convertint l´espai de ball en tot un espectacle lumínic. Una imatge que recordava la posada en escena dels grans festivals. "Hem volgut instal?lar unes pantalles, amb un petit espai de separació entre elles. La seva incorporació ha donat una imatge diferent i més professional. És semblant a la dels grans esdeveniments", comentava un dels especialistes responsables de l´apartat visual de la Manrusionica, Gerard Domínguez.

No només els joves que anaven a ballar s´han desplaçat fins a aquest punt de Manresa. A la plaça de la Reforma també hi havia ciutadans que, tot i no ser seguidors del gènere musical, no s´han volgut perdre l´espectacle visual, amb les trepidants projeccions de la basílica que donen la sensació de que el temple religiós balli al ritme de la música. El videomapatge ha estat un dels moments més esperats de la nit, i en què desenes de mòbils s´han aixecat entre la multitud per immortalitzar el moment. La projecció ha començat amb una música electrònica lenta, i mostrant imatges inspirades en la natura, per acabar amb uns canvis de llum més ràpids mentre la música anava augmentava de ritme.

"Hem anomenat la projecció Kulturbond, perquè hem volgut crear un vincle amb el fet que Manresa sigui la capital de la cultura. I hem buscat aquest lligam amb donant més èmfasi a les arcades de la seu, que simbolitzaven els ponts de la cultura", afegia Domínguez.

Un dels moments culminants de la matinada, i en què s´han vist més persones davant de la basílica, ha estat amb l´actuació de la DJ gallega Cora Novoa, que ha començat a punxar a la mitjanit. La festa ha continuat a la sala Stroika, on s´ha pogut escoltar música electrònica fins a ¾ de 7 del matí. En toral han estat 19 hores ininterromputs de festival.