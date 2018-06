Els Mossos investiguen un xofer de Monbus que duia un partit de tennis al mòbil conduint

Els Mossos d'Esquadra investiguen els vídeos enregistrats per una usuària de Monbus, l'empresa que opera el servei regular amb autocar de Manresa-Barcelona i viceversa. La dona va enregistrar el xofer conduint mentre havia posat el mòbil en un suport davant seu amb la retransmissió d'un partit de tennis que feien en aquell moment. Abans d'anar-ho a explicar als Mossos, on té la intenció de fer la denúncia formal, va trucar al 112 (emergències) per denunciar-ho. També va enviar la informació per correu a Monbus. Els Mossos van informar, ahir, a Regió7 que ho investigaran.

Els fets van tenir lloc dijous al migdia al bus que sortia a les 2 i 10 de la Ronda Universitat de Barcelona cap a Manresa passant per Olesa de Montserrat. No és la primera vegada que aquest servei rep les queixes dels usuaris, fins al punt que a final de l'any passat el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va posar en marxa el mecanisme per en-carregar una auditoria d'aquesta línia de transport públic.

L'usuària explica que a l'altura de la Diagonal el conductor va aprofitar un semàfor per posar el mòbil en un suport al tauler del vehicle on es veia la retransmissió d'un partit de tennis, la qual cosa li va cridar l'atenció si bé, admet, no li va poder veure els ulls, de manera que no pot corroborar que mirés a la pantalla mentre conduïa. Al vídeo tampoc no s'aprecia si en algun moment desvia la vista de la carretera per mirar el partit. La viatgera no li va dir res –ni ella ni ningú– i va decidir gravar-lo per tenir la prova. Al cap de poc, prossegueix, va començar a ploure cada cop més. Comenta que entre alguns usuaris es va generar neguit perquè el vidre del davant de l'autocar estava entelat. «Hi va haver cert rebombori i el va netejar. Era un moment que plovia molt, la visibilitat era nul·la i, mentrestant, duia el mòbil amb el tennis. Bastant lamentable».

Veient la situació, va decidir posar-ho en coneixement d'un grup d'usuaris de WhatsApp d'aquest servei de bus i van consensuar fer la trucada al 112, que va realitzar ella. A punt de desviar-se per entrar a Olesa, diu que el conductor ja havia tancat la retransmissió.

Una vegada a Manresa, va anar a l'oficina dels Mossos, on va donar a conèixer el que havia passat. Com que en aquells moments els responsables de trànsit no hi eren perquè havien de fer el relleu, la van enviar a casa i li van dir que hi tornés més tard. Abans que hi anés, li van trucar i li van comunicar que n'estaven al corrent a través del 112 i que l'endemà [ahir per al lector] li dirien alguna cosa. Ahir, els Mossos van confirmar a Regió7 que «tenim coneixement dels fets i iniciarem una investigació per veure què ha passat».