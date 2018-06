Un ramadà que trenca clixés a Manresa

Els musulmans del Bages han mostrat, en ple ramadà, com preguen a la mesquita Al-Fath a manresans que mai abans havien trepitjat un espai de culte islàmic. L'objectiu, ensorrar estereotips que pesen sobre el col·lectiu. En un acte obert a tota la ciutadania, molts dels assistents que visitaven per primera vegada el local de culte religiós van tenir l'oportunitat de degustar menjar típic del Mar-roc i de presenciar, en el moment de l'oració, com és la litúrgia musulmana. Molts dels comensals que no eren musulmans deien que estaven sorpresos de la quantitat de creients que hi pregaven i d'haver presenciat l'oració.

En el moment de fer una de les cinc pregàries del dia, els musulmans es van aixecar de les cadires on estaven sopant per col·locar-se darrere de l'imam i resar, s'agenollaven i es posaven drets, i murmuraven paraules en àrab. Les desenes de no musulmans contemplaven aquest instant asseguts, esperant a engolir els dolços que tenien sobre la taula quan acabessin de resar. Entre els convidats hi havia set docents de la Fundació Universitària del Bages (FUB), que hi havien estat convidats, i observaven el ritual encuriosits i comentant la bona predisposició dels musulmans a compartir un moment, el de la pregària, que alguns poden considerar íntim. «A part de docent, sóc organista a la basílica de la Seu, i m'ha sobtat la quantitat de practicants que hi vénen a resar. I a més, són persones d'edats molt diverses. A les misses de la Seu no s'hi veu tanta gent, i la gran majoria són persones grans», explicava Jordi Franch, que és professor d'Economia a la FUB.

El seu company, Xavier Gironès, que és director de Recerca i Innovació, afirmava que era la primera vegada que presenciava en persona, i en una mesquita, el rés dels musulmans. «Agraeixo la predisposició de la comunitat per compartir aquest moment, que pot ser privat per a ells. És important per a ateus, com jo, o creients d'altres confessions religioses, poder veure-ho perquè ens ajuda a obrir més la ment, ja que com a no creient hi ha moltes qüestions que no entenc», comentava.



Gest cap a les dones musulmanes

Unes 200 persones van assistir al trencament del dejuni de dijous a la nit, i que va tenir lloc a la mesquita de l'antiga fàbrica de l'Ara-nya. Era la tercera vegada que feien l'acte del ramadà obert a la ciutadania. Les dues associacions islàmiques de la ciutat van cuidar molt bé els detalls per mostrar als assistents que són entitats obertes i menys conservadores del que pensen molts sectors de la societat. En aquest sentit, una noia jove i membre de la comunitat, Mariam El Hajji, va pronunciar en català el discurs en nom de les dues entitats, i es va convertir en la primera veu femenina, i musulmana, que s'escolta en aquest acte. Un reconeixement cap a les dones de la comunitat.

El discurs es va centrar en la integració i la cohesió social de totes les comunitats culturals de la ciutat, i va assenyalar que «les diferències lingüístiques i religioses han de ser elements d'unió i no de divisió».

Entre les persones que trepitjaven per primer cop una mesquita hi havia membres del Centre d'Acollida Canyamars, del Maresme. «Estem contentes d'assistir-hi perquè, convidant persones que no són de la comunitat a un acte com aquest, i seient a taula conjuntament, és quan els estereotips cauen», explicava Reme Rubio. També hi havia el superior de la Cova de Sant Ignasi, el jesuïta Lluís Magriñà, que, tot i haver vist la cerimònia religiosa en països de majoria musulmana, era el primer cop que visitava la mesquita manresana. «Compartir sempre és bo per entendre's i per millorar la convivència», destacava.

Entre els convidats, s'hi podien veure representants de l'Ajuntament, dels Mossos d'Esquadra, Policia Local i d'entitats veïnals del Barri Antic i de les Escodines, que hi assisteixen cada any. Els presidents de les comunitats islàmiques estaven contents que hi hagués gent que per primer cop visités l'espai de culte i van donar per assolit l'objectiu d'haver organitzat un acte per estendre ponts i donar una imatge dialogant.