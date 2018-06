Afectacions de trànsit entorn el carrer Sant Cristòfol per uns treballs d'Aigües de Manresa

L'Ajuntament de Manresa informa que, arran d'uns treballs d'Aigües de Manresa a la xarxa soterrada d'aigua potable del carrer de Sant Cristòfol, aquest dimarts, 12 de juny, només es podrà circular per un dels tres carrils en el tram entre els carrers Sant Joan d'en Coll i la Carretera de Vic. L'afectació començarà a les 9.15 h.

A més, s'invertirà el sentit de circulació del carrer Sant Joan d'en Coll, tram entre carrer Sant Cristòfol i plaça Ma. Matilde Almendros, per tal que els vehicles que circulin per carrer Sant Cristòfol es desviïn per carrer Sant Joan d'en Coll, plaça Ma Matilde Almendros, carrer Gaudí i Ctra. Vic per continuar en direcció "centre ciutat".

Els vehicles que circulin per carrer Sant Joan d'en Coll provinents de Ctra. pont de Vilomara es desviaran a plaça Ma. Matilde Almendros cap a carrer Gaudí en direcció a Ctra. Vic o bé en direcció a Sagrada Família.

Per als vehicles que circulin en direcció "sortida ciutat" es recomana als vehicles que circulin per carrer Sant Cristòfol que es desviïn pels carrers Trieta, Sabadell i Sant Joan d'en Coll per accedir a ctra. Vic i plaça Prat de la Riba.

La parada de transport públic urbà "Sant Joan d'en Coll" situada a carrer Sant Cristòfol núm. 11 – 13 es traslladarà a la mateixa vorera en direcció a Ctra. de Vic, enfront al número 1 -3.

L'àrea de residus de carrer Sant Joan d'en Coll núm. 32 es traslladarà al mateix carrer enfront el número 21.

És previst que aquestes afectacions durin dues setmanes.