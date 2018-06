Diego Alías omple el Canonge en el sopar del desè aniversari

El xef santjoanenc Diego Alías, de Ca l'Amador, va omplir dijous el restaurant Canonge en un emotiu sopar per celebrar el desè aniversari de l'establiment d'Ampans. El sopar va ser una fusió entre les cuines de Ca l'Amador i el Canonge i un duo dels dos equips de cuina i sala. Amb el nom «10 anys en 10 plats», el menú va ser una degustació de deu plats, entre els quals una pissarra de formatges Muntanyola, que Ampans elabora a Urpina, versus els formatges Serrat Gros d'Ossera, al costat de Josa de Cadí.

El sopar va ser possible gràcies a la col·laboració solidària del xef Diego Alías, de Ca l'Amador, que es va sumar als actes de celebració del desè aniversari del Canonge. Inaugurat l'any 2008, va ser una aposta d'Ampans per crear oportunitats laborals per a les persones amb discapacitat, amb l'objectiu de crear llocs de treball dignes i amb una feina de cara al públic, molt visible i que comporta reconeixement social.

Empar Moliner i l'enòleg Joan Soler van encetar el programa d'actes amb un sopar i tast dels nous vins d'Urpina, un sumoll i un cupatge a base de mandó.

Al llarg de tot l'any se celebraran nombrosos actes, com ara un tast vertical de l'U d'Urpina i una competició entre els formatges Serrat Gros d'Ossera i els formatges Muntanyola, d'Urpina.