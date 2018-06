Els donants de sang celebren el seu dia mundial, dijous

Aquest dijous se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang, per homenatjar totes les persones que donen sang per ajudar a salvar vides. Al món cada dia hi ha 310.000 donacions de sang, de les quals 1.000 són a Catalunya i 6.000 a tot l'Estat espanyol.

L'Organització Mundial de la Salut celebra des de fa 15 anys el Dia Mundial del Donant de Sang per sensibilitzar sobre la necessitat de donar de forma regular i d'aconseguir l'autosuficiència de cada país per atendre els malalts que requereixen teràpies que només poden aconseguir-se amb les donacions de sang.

Cada any hi ha 113 milions de donacions de sang al món, la meitat en països desenvolupats. A Catalunya, sumem prop de 250.000 donacions i som autosuficients en sang.

Dóna el millor de tu. Dóna sang

Aquest dilluns s'estrena un nou missatge que acompanyarà les campanyes de donació a Catalunya, tant als hospitals com als diferent pobles i ciutats. El missatge "Dóna el millor de tu. Dóna sang", connecta amb els valors i les emocions que els donants experimenten quan donen sang. "Altruisme", "solidaritat" i "satisfacció" són alguns dels sentiments que expressen els donants en les enquestes habituals que els fem al Banc de Sang. El nou missatge vol mostrar aquestes emocions a tota la ciutadania perquè més persones s'iniciïn en la donació de sang, un gest que segons els propis donants "mostra el millor de les persones perquè no demana res a canvi, però diu molt de qui ets com a persona, dels teus valors i del compromís amb la societat".



Durant tota aquesta setmana, les sales de donació dels hospitals i les campanyes tindran un ambient festiu.



A les xarxes també s'activarà la campanya i amb l'etiqueta #elmillordetu es convidaran als donants a fer-se una foto amb una pissarra on escriuran que què és el millor d'ells: "El sentit de l'humor, la constància, el somriure, lestilàs..."

Per ser donant de sang cal complir les següents condicions bàsiques: