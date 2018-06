L'accés a Manresa per la Via de Sant Ignasi estarà tallat durant dos mesos. A partir del 26 de juny, els vehicles que arribin a la capital del Bages per la façana sud hauran de seguir pel Passeig del Riu.

Tampoc es podrà utilitzar aquest mateix vial en sentit sortida. "Es tracta d'una afectació important", ha reconegut el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, que ha fet una crida a la ciutadania "a buscar alternatives".

L'actuació forma part del projecte d'urbanització de la via de Sant Ignasi i carrer Vidal i Barraquer. Mentre es dugui a terme també s'invertirà el sentir de circulació per la carretera de Viladordis, entre el carrer de Vidal i Barraquer i l'avinguda de Francesc Macià que actualment només és de baixada.