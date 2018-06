Els veïns de la Gispert afirmen que la nova il·luminació ha ajudat a apaivagar l'incivisme

I quan es va fer la llum, l'incivisme va baixar. Els veïns de la plaça Gispert asseguren que des que l'Ajuntament va reconnectar l'emblemàtic fanal que s'erigeix al mig de la plaça hi ha hagut pocs aldarulls greus i no s'hi reuneix el grup que habitualment ingeria alcohol a la via pública i protagonitzava baralles. Situacions que generaven un fort malestar entre veïns i comerciants. Tot i la vigilància policial constant, els veïns consideren que el fanal ha tingut un paper important perquè ha donat una altra imatge a la plaça a les nits i ha foragitat els incívics que la freqüentaven.

En altres ocasions en què s'havia reduït el nombre de baralles i l'incivisme a la plaça Gispert, veïns de carrers propers a aquest punt del Barri Antic havien alertat que el grup havia canviat de punt de reunió. Els residents del carrer Alfons XII, per exemple, han expressat en diverses ocasions el seu malestar quan els individus bevien a l'aire lliure i hi deixaven al mig del carrer ampolles i gots. Aquesta vegada, però, als responsables de l'Associació d'Amics i Comerciants de la plaça Gispert i Rodalies no els consta que s'hagin traslladat a altres carrers.

Veïns i comerciants no amaguen el temor que amb les temperatures agradables de l'estiu s'hi tornin a reunir, però asseguren que respiren més tranquils i que, en els darrers mesos, el grup d'incívics ha fet acte de presència a la plaça en comptades ocasions. L'únic dia que els veïns van haver de trucar en diverses ocasions a la policia va ser fa dues setmanes, quan membres habituals del grup van provocar aldarulls. «Aquest canvi de situació l'hem notat, sobretot, des que el fanal torna a estar connectat. Respecte de fa un any, la situació és molt millor», explica Lluïsa Vinyes, presidenta de la nova entitat que aglutina veïns, comerciants i ciutadans que mantenen un lligam amb aquest emplaçament del Barri Antic.

La disminució de la inseguretat i l'incivisme a la plaça Gispert no només ha estat conseqüència de la millora en la il·luminació, sinó també de la tasca de vigilància de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra. Aquest emplaçament del Barri Antic arrossega problemes d'incivisme des de fa anys i en la llarga història de l'època de degradació de la plaça hi va haver desavinences entre els veïns i la Policia Local. Els greus problemes d'incivisme que hi va haver van portar en més d'una ocasió els veïns a queixar-se de la poca diligència de la policia envers els problemes d'aquest punt del Barri Antic. «Es van mantenir reunions amb els responsables policials perquè estiguessin més atents al que passa a la Gispert», afirma Vinyes. Alguns veïns expliquen que, des de fa mesos, quan hi ha hagut algun problema a l'espai públic, la policia municipal hi ha intervingut ràpidament.

Tot i això, opinen que el temps segurament ha tingut un paper important a l'hora de foragitar els incívics de la Gispert, i per aquest motiu estan expectants ara que s'acosta l'estiu. L'hivern i els episodis de pluges de la primavera també hi han pogut influir, segons els responsables de l'entitat. En tot cas, creuen els dits per tenir un estiu més tranquil.

Al final de l'any passat, l'Ajuntament de Manresa va reconnectar el fanal a la xarxa elèctrica. Iniciativa que va ser aplaudida pels veïns i comerciants. De fet, es tracta d'un element d'aquest espai urbà que té 28 anys. Una trentena de veïns la van comprar perquè consideraven que era un punt de la ciutat mal il·luminat i, a més, llavors la Gispert passava per un episodi greu de degradació que va durar anys. Era un punt de la ciutat on s'hi consumia droga. La remodelació de la plaça, el 2008, va eliminar el fanal del paisatge urbà, però l'Ajuntament l'hi va tornar a col·locar el maig del 2013.