Els vins bagencs mariden amb la Seu

No és el primer cop que els visitants de la basílica de la Seu són obsequiats amb una copa de vi al final de la ruta guiada. La novetat d'aquest diumenge, però, és que, en aquesta ocasió, no es va tractar només d'una copa, sinó d'una cata, amb la degustació d'alguns dels principals vins del Pla de Bages. I, a més, es va dur a terme en un escenari privilegiat, com és l'atril de la façana principal del majestuós temple manresà.

Es tractava d'una de les nombroses propostes que aquest cap de setmana ha ofert a Manresa la primera edició de la fira del vi del Bages (anomenada ViBa). Tant dissabte com diumenge, els cellers del Bages han potenciat la seva marca oferint degustacions en llocs de la ciutat com Sant Domènec i el parc de la Seu. I, aquest diumenge al migdia, va tocar al torn de promocionar-se entre la quarantena de visitants de la basílica.

La ruta guiada va anar a càrrec de Sílvia Cruz, de l'oficina de turisme de Manresa. La comitiva va visitar alguns llocs singulars com l'interior de la basílica i de la cripta. Posteriorment, els visitants van pujar a les cobertes, des d'on van poder observar unes vistes de Manresa que habitualment no són a l'abast de tothom.

Finalment, la ruta va acabar a l'atril de la façana principal. Allà, els esperaven alumnes de l'Escola d'Hosteleria de la Joviat, que van oferir una cata de vins a tots els visitants. Una degustació que, tal i com va explicar Ruiz, probablement es tornarà a repetir en el futur.