897 alumnes, la xifra més alta en setze anys, fan la 'sele' a Manresa

Entre avui i dijous, 897 estudiants, la xifra més alta dels dar-rers setze anys, s'examinaran a Manresa de les proves de la selectivitat. Ho faran repartits en cinc tribunals: dos a l'UPC, dos a la FUB i un a l'institut Lacetània.

Els alumnes són de centres de de les comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès.

Un total de 33.895 estudiants s'han matriculat enguany a les proves de selectivitat, que tindran lloc, en horari de matí i tarda, entre avui i dijous. L'any passat se'n van matricular 32.087. Del total d'alumnes matriculats aquest any, 27.878 corresponen a estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat, 3.279 són estudiants de matrícula lliure –procedents de batxillerat d'altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la seva nota o que només examinen assignatures de la fase específica– i 2.738 són estudiants de cicles formatius de grau superior que s'examinen d'alguna assignatura en la fase específica.

Aquest any hi ha 158 tribunals ubicats en seus universitàries i alguns centres de secundària. Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 27 de juny per internet. Com l'any passat, els alumnes amb necessitats educatives especials s'examinaran en tribunals específics amb un horari adaptat a ells, de manera que disposaran de dues hores per poder respondre cada examen. Aquest canvi afecta tant l'alumnat dislèctic com l'alumnat diagnosticat amb altres trastorns d'aprenentatge, com ara TDH o TDAH.