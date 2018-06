Al carrer de Vidal i Barraquer encara hi ha feina per fer

g. c.

?Les obres al carrer de Vidal i Barraquer van començar la segona setmana de gener. El que està gairebé acabat és la vorera i el carril per als cotxes de la de la banda de les piscines, on recordem que va anar a terra el mur perimetral del recinte per aprofitar com a espai públic la part que ocupava l'aparcament de l'equipament, de manera que el carrer guanyi amplitud per als vianants. A la foto del costat, la part pendent de fer.