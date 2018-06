Càritas i Alícia ensenyen cuina a persones que busquen feina

«Fita» és el nom del projecte que ha unit la Fundació Alícia i Càritas Arxiprestal de Manresa per ensenyar cuina i alimentació a persones amb dificultats d'inserció laboral. La iniciativa s'ha posat en marxa aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de formar i acompanyar a qui vol accedir a una feina en l'àmbit de la llar.

A les sessions hi ha una breu introducció teòrica de nocions bàsiques sobre cuina i alimentació. Tot seguit, els assistents aprenen a elaborar diferents receptes tenint en compte conceptes com el gust i la textura. També donen consells nutricionals, ensenyen a comprar i fan recomanacions pensades per a col·lectius com gent gran o amb intoleràncies.