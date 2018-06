Descoberta de l'Anella Verda, a les Escodines

El Casal de les Escodines, juntament amb Foto Art Manresa i Meandre, organitza per a diumenge vinent una matinal familiar consistent en un taller de fotografia i una ruta de descoberta d'espais de l'Anella Verda a través de propostes d'observació fotogràfica. El taller, pensat per a infants de 6 a 12 anys, començarà a les 9 del matí. A les 10 es farà la ruta guiada per membres de Meandre i s'anirà al mirador de la Balconada i a la torre Santa Caterina. És previst que acabi cap a les 2. L'activitat és gratuïta i el recorregut de baixa dificultat. Cal dur calçat adequat, càmera fotogràfica o mòbil, esmorzar, aigua i barret.