L'ascensor de la plaça Major s'avaria de nou prop de dos mesos després de l'estrena

L'ascensor que connecta el car-rer de Santa Llúcia amb la plaça Major està de pega. Ahir va tornar a estar inhabilitat per als usuaris que el volien fer servir. La porta no s'acabava de tancar i els qui ho van provar van haver d'anar a peu, com una senyora gran i una parella que anava amb un cotxet.

Assabentat del problema a la 1 del migdia per aquest diari, l'Ajuntament va fer tancar la porta de reixa que hi ha la plaça Major per accedir a l'espai on hi ha l'elevador. A la tarda, explicava que els operaris s'ho estaven mirant.

L'alegria de l'ascensor, estrenat el 20 d'abril passat i que molts ciutadans esperaven amb moltes ganes no va durar gaire. L'endemà de l'estrena va deixar atrapat un usuari i va estar tres hores fora de servei, i els tres dies següents tampoc no va funcionar correctament, fins al punt que l'Ajuntament va anunciar que en reduïria uns dies l'horari i que estaria sota supervisió fins a resoldre l'avaria.