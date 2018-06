La plataforma en defensa de les pensions tallarà el trànsit a la Bonavista, dissabte

La plataforma en defensa de les pensions públiques i dels drets de la gent gran del Bages ha convocat per dissabte a la tarda una concentració a la Bonavista de Manresa que també inclourà un tall de trànsit. L´objectiu és fer palès el seu malestar respecte el finançament, la revalorització de les pensions i la precarietat laboral.

Els últims mesos la plataforma ha protagonitzat diverses accions de protesta a Manresa per demanar unes pensions dignes.

La plataforma considera que hi ha diners per mantenir els drets socials, i si aquests es retallen no és per un problema econòmic, sinó que es tracta de decisions polítiques que determinen quines despeses tenen prioritat.

Cita com a exemple els 65.000 milions d´euros que va costar el rescat de la banca; els milers de milions destinats a compra d´armament; el rescat de les autopista del centre de la península; els diners per promoure els plans de pensions privats. També critiquen que la pensió mitjana d´un home sigui de 1.220 euros i la d´una dona en 768.

La convocatòria per aquest dissabte és a les 6 de la tarda. La plataforma convida tothom a afegir-se a la seva protesta amb l´argument que defensar les pensions avui és preservar les de demà. «Són els drets de tots els que estan en joc», afirmen».