La Via de Sant Ignasi estarà tallada del tot o en part durant cinc mesos per obres

El regidor de Mobilitat, Jordi Serracanta, ho voler repetir diverses vegades perquè quedés ben clar. Les afectacions a la mobilitat que hi haurà a partir d'aquest mes fins gairebé acabar l'any a la Via de Sant Ignasi -que es tallarà total o parcialment- comportaran per als conductors maldecaps semblants als que van tenir durant les obres de la Bonavista. Va demanar que, com aleshores, busquin alternatives per evitar el col·lapse.

La moguda començarà el 26 de juny i no s'acabarà fins a final d'any. Segons dades de l'Ajuntament, per la Via de Sant Ignasi hi accedeixen al voltant del 10% dels vehicles que entren a la ciutat.

Les obres a què es referia Serracanta, presentades ahir, són les que es portaran a terme al tram de la Via de Sant Ignasi entre el carrer de Vidal i Barraquer (el vial davant les piscines, actualment en obres) i la plaça de Sant Ignasi, tram que quedarà tallat del tot a partir del 26 de juny durant dos mesos i que, posteriorment, quedarà amb només un sentit durant tres mesos (el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, va situar el final de les obres de cara al novembre i va dir que encara s'ha de decidir quin sentit s'obrirà). A més a més, hi unes altres obres. A aquesta actuació s'hi afegirà la que es portarà a terme a la vorera que queda sota la basílica de la Seu pujant per la Via de Sant Ignasi. Començarà a principi de juliol i és previst que s'allargui un parell de mesos.



Canvis de sentit

Tenir la Via de Sant Ignasi tallada total o parcialment posarà a prova la mobilitat de la ciutat. El que es farà en el cas dels vehicles provinents de la plaça del Remei serà invertir (a partir del 26 de juny, quan començarà el tall) el sentit de circulació del Vidal i Barraquer perquè els conductors s'hi desviïn cap al carrer de Viladordis, on es prohibirà l'accés de vehicles des de l'avinguda de Francesc Macià (just el revés d'ara). Els veïns amb guals hi podran accedir.

A l'altra banda del tall, venint per la rotonda de Sant Marc, Aloy va explicar ahir que hi haurà senyalització molt visible i barreres New Jersey a l'alçada del Pont Vell (i del Camí de la Cova) per advertir els conductors. Els primers dies també hi haurà agents de la Policia Local. Durant les obres es mantindrà l'accés a la Cova, al pàrquing Centre Històric i a la Seu i dels veïns al sector Escodines-Sant Bartomeu (per la plaça de Sant Ignasi) i Santa Llúcia-Vallfonollosa (pel carrer de Santa Llúcia). A la resta, es va demanar que no hi passin i que evitin convertir els carrers de les Escodines i de Sant Bartomeu -que són vials amb prioritat invertida; per als vianants- en una alternativa de pas per anar a l'hospital o a la clínica. Serracanta va informar que quan comenci les obres es compatibilitzaran els vehicles que hi circulin per si cal prendre alguna mesura determinada, tenint en compte que els veïns ja tenen queixes habitualment -sense talls com el que començarà el dia 26- que hi passen més cotxes i a més velocitat de la desitjada.

A partir del dia 26, a banda d'invertir el sentit actual als carrers de Vidal i Barraquer i de Viladordis, es recuperarà el recorregut habitual de la Línia 4 Font-Valldaura-Congost, amb la parada «Piscines municipals» de manera provisional al carrer de Viladordis 20. Hi haurà canvis dels contenidors.

Parlem d'un sol carril al Vidal i Barraquer perquè encara s'hi estan fent obres i, per tant, fins que no s'acabin, només n'hi ha un.

Durant els dos mesos que el tram de la Via de Sant Ignasi estarà tallat del tot, va explicar Aloy, es faran els enderrocs del paviment actual, les rases i la renovació de la xarxa de clavegueram, incompatibles amb el trànsit rodat. Es altres tres mesos, en què es deixarà obert un carril de circulació, serviran per treballar en els acabats dels paviments de les voreres i les calçades i per instal·lar-hi el mobiliari urbà i l'arbrat. En cap moment no es tallarà la circulació als vianants i els veïns i comerços tindran garantit l'accés.



Informació

Les afectacions, van remarcar els regidors, es van explicar ahir als veïns afectats i també se n'informarà aprofitant la celebració dels plenaris dels Consells de Districte d'aquesta setmana i a l'Associació de Veïns de les Escodines.