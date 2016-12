Mascotes, les millors amigues dels nens

L'any 2009, a Espanya hi havia censats 4.720.378 gossos, segons l'Associació Nacional de Fabricants d'Aliments per a Animals de Companyia. Però, per què tantes persones tenen mascota? Està comprovat que els nens que tenen algun animal de companyia són més equilibrats i tolerants que els que no el tenen. Aprenen a relacionar-se amb els altres i a assumir responsabilitats.

Segons un estudi del centre de recerca de Mars, Waltham Center of Pet Nutrition, a Gran Bretanya un de cada tres nens considera la seva mascota com el seu millor amic i tres de cada quatre busca la companyia d'ells quan es troben tristos. "Quan no es tenen germans, les mascotes tenen un paper crucial en el desenvolupament dels nens, permetent socialitzar, tenir cura i jugar amb altres", assegura la Dra Sandra McCune, responsable del departament d'interaccions humà-animal del centre Waltham.

Així mateix, els nens amb problemes de comunicació milloren si comencen a interactuar amb un animal, es tracta d'un element motivador. Però els beneficis no només es resumeixen en l'àmbit psicològic. Un estudi de la Universitat de Kuopio (Finlàndia) assenyala que els nadons que conviuen amb un gos pateixen menys infeccions respiratòries.

Les mascotes també tenen un paper important en la promoció d'estils de vida saludables en els més petits. Tenir un ca, per exemple, està directament relacionat amb l'augment de més activitat física a la família, a causa de les necessitats de l'animal de sortir a passejar o jugar.

En definitiva, els beneficis de tenir una mascota són nombrosos sobretot en l'àmbit afectiu.